PS5: un fan immagina l'interfaccia con Cyberpunk, Demon's Souls e Miles Morales

Dopo aver condiviso delle indiscrezioni su PS VR 2 totalmente wireless, LumenHD ha provato a immaginare l'aspetto che assumerà l'interfaccia di PS5 entro fine anno, con l'uscita delle esclusive first party e dei giochi multipiattaforma che accompagneranno il lancio della console nextgen di Sony

L'utente di Twitter ha tratto ispirazione dalle scene immortalate nel video reveal dell'interfaccia di PS5 per creare una dashboard dominata da kolossal come Cyberpunk 2077, Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, con una fugace apparizione del sempreverde The Witcher 3 e dell'immortale Grand Theft Auto 5.

Prendendo spunto dal trailer di annuncio dell'interfaccia utente di PlayStation 5, LumenHD ha così aggiunto alle diverse schede che andranno a comporre il Control Center della dashboard di PS5 un'immagine principale customizzata e tutta una serie di screenshot personalizzati per le Attività.

L'intenzione dell'autore di questo esperimento è perciò quello di aiutarci a capire come potrà adattarsi dinamicamente l'interfaccia di PS5 in base ai titoli che decideremo di giocare sulla piattaforma nextgen che, lo ricordiamo, sarà disponibile sul mercato italiano dal 19 novembre ma in ritardo su altri mercati come quelli del Sud-est asiatico.