PS5: un fan prova a immaginarne l'interfaccia con The Last of Us 2

Un utente di Reddit ha provato a immaginare la futura interfaccia di PS5 prendendo spunto da The Last of Us Parte 2 e dall'attuale dashboard di PlayStation 4.

Il nuovo concept dell'interfaccia di PlayStation 5 è stato realizzato dal redditor BaIance: il breve filmato confezionato dall'appassionato di videogiochi (lo trovate in calce alla notizia) ha fatto velocemente il giro dei social e incontrato il gusto di molti fan, a giudicare dai circa tremila "mi piace" espressi dagli utenti del subreddit ufficiale di PS4.

Lo stile minimalista scelto dall'appassionato prevede un lungo "carosello virtuale" di schede che immortalano i videogiochi installati sull'SSD iperveloce di PS5 e sugli eventuali hard disk esterni per i titoli PS4 retrocompatibili, come The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Death Stranding e Hellblade Senua's Sacrifice. L'interfaccia ipotizzata da BaIance comprende anche delle sottosezioni, richiamabili da un menù a tendina, dove poter accedere velocemente alla lista dei Trofei, alle informazioni sul tempo di gioco, agli eventuali Eventi in programma e alle attività di tendenza nella community.

Cosa ne pensate di questo concept amatoriale? Prima di leggere i vostri commenti al riguardo, vi riproponiamo i nostri ultimi approfondimenti sul sistema di dissipazione del calore di PS5 e sulle considerazioni degli autori di Dying Light 2 sul controller DualSense di PlayStation 5.