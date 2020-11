PS5: un fan ricrea la colonna sonora di DOOM con la vibrazione del DualSense

Lo youtuber Mennenth è entrato in possesso del DualSense e ha deciso di condurre un test sul feedback aptico del controller di PlayStation 5: il creatore di contenuti ha utilizzato la vibrazione del pad per suonare le tracce audio del reboot di DOOM del 2016.

Per riuscire nell'impresa, Mennenth ha connesso il controller di PlayStation 5 a un computer e si è servito di un programma apposito per rimodulare i parametri di operatività del feedback aptico tarandoli in maniera dinamica sulle note e sul tono di un segnale audio come quello, appunto, della colonna sonora del reboot di DOOM firmato ID Software.

Per poter convertire nuovamente la vibrazione in rumore percepibile dall'orecchio umano, lo youtuber non ha dovuto fare altro che appoggiare il DualSense su di una scatola di cartone completamente vuota e aperta su di un lato: in questo modo, la scatola ha amplificato la vibrazione del controller nextgen e generato il suono che potete ascoltare nel video in apertura di notizia.

Per compiere questo curioso esperimento, Mennenth ha seguito i passaggi illustrati da un utente del forum di Reddit con un tutorial (lo trovate nel link in calce alla notizia) che spiega quali software utilizzare per trasformare in suoni e rumori con il feedback aptico del DualSense di PS5. Fateci sapere con un commento se tenterete anche voi di trasformare il controller nextgen di Sony in una sorta di "amplificatore futuristico". Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di PlayStation 5 a firma di Francesco Fossetti, con tanti spunti di riflessione sull'interfaccia della console, sulle funzionalità, sui giochi e, naturalmente, sul DualSense.