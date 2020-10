PS5: i fan scoprono un bug dell'interfaccia, noto dai tempi di PS3

Come ormai ben saprete, qualche giorno fa è stata mostrata da Sony l'interfaccia utente di PlayStation 5, che grazie ad un filmato ha permesso ai fan di scoprire numerosi dettagli sui menu che potremo esplorare a partire dal prossimo 19 novembre 2020. Sembra però che nell'UI si nasconda un vecchio e fastidioso bug.

I fan più attenti hanno infatti notato nei filmati di presentazione del sistema operativo la presenza di un problema presente già ai tempi di PlayStation 3: l'icona che indica lo stato della batteria del DualSense, il controller di PS5, appare nell'angolo in alto a destra dello schermo andando ad oscurare l'orologio ogni volta che si preme il tasto PS sul controller. Questa problematica ha afflitto l'interfaccia della terza console Sony fino al 2009, quando il colosso giapponese ha deciso di risolverlo tramite la pubblicazione di un aggiornamento firmware (il 3.0). Al momento non è chiaro se quanto fatto da Sony con la nuova console sia il frutto di una banale distrazione o, come pensano alcuni appassionati, si tratti semplicemente di una sorta di easter egg che rimanda al vecchio problema. In ogni caso è probabile che Sony riesca a risolvere il bug con un semplice aggiornamento che potrà essere scaricato già al day one della console next-gen.

A proposito di update, sapevate che gli aggiornamenti firmware di PlayStation 5 apporteranno migliorie anche alla ventola? Sulle nostre pagine trovate anche l'interfaccia PS5 a tema Cyberpunk, Demon's Souls e Miles Morales ricreata da un fan.