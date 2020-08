PS5: Fanatec guarda a GT7 e promette la piena compatibilità con volanti e accessori PS4

Dalle pagine del forum di Fanatec, i rappresentanti della famosa azienda produttrice di periferiche videoludiche confermano la piena compatibilità su PlayStation 5 con tutti i volanti e gli accessori su licenza ufficiale PS4 realizzati in collaborazione con Sony.

La comunicazione della società tedesca specializzata nella creazione di periferiche per appassionati di giochi di guida simulativi arriva dopo l'annuncio, da parte di Sony, della compatibilità di DualShock 4 e accessori PS4 su PS5 (ma solo per i titoli dell'attuale generazione).

I vertici di Fanatec, invece, specificano che tutte le pedaliere, i volanti da competizione e gli accessori della compagnia che vantano la certificazione PS4 saranno compatibili con PS5 e i giochi nextgen della prossima console del colosso tecnologico giapponese, anche se con delle probabili limitazioni correlate, ad esempio, alla necessità di realizzare degli aggiornamenti appositi per consentire l'accesso a tutte le funzioni delle singole periferiche.

A tal proposito, i rappresentanti di Fanatec sottolineano infatti come "questa è una decisione importante che prendiamo per i nostri consumatori, una scelta che fa in modo che possiate continuare a usare le vostre preziose attrezzature per molto tempo. Microsoft ha già fatto un annuncio simile, quindi tutti gli attuali prodotti del nostro portafoglio console sono a prova di futuro".

Quanto alla compatibilità con i giochi nextgen su PS5 e alla necessità di accedervi solo con un update o con l'intervento diretto degli sviluppatori, è la stessa azienda teutonica a suggerirlo specificando di essere "in stretto contatto con Polyphony Digital, quindi è molto probabile che le nostre periferiche come i volanti saranno completamente supportate da Gran Turismo 7 sin dal primo giorno". I volanti e le pedaliere di Fanatec, quindi, dovrebbero essere compatibili sin dal giorno di lancio di Gran Turismo 7 su PS5.