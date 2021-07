PS5: le feature del DualSense al centro degli spot con Spider-Man, Kena e Ratchet & Clank

Prosegue senza sosta la campagna marketing messa in piedi da Sony per esaltare le migliori caratteristiche di PlayStation 5 e delle periferiche offerte dalla console next-gen. Al centro dei nuovi spot recentemente pubblicati dalla casa nipponica troviamo le feature esclusive del controller DualSense.

Il controller di nuova generazione ideato da Mark Cerny e dagli ingegneri Sony è riuscito a donare nuova linfa vitale all'esperienza ludica su console PlayStation, e funzionalità quali feedback aptico e trigger adattivi sono stati esaltati all'interno dei filmati che trovate in cima e in calce alla notizia. Per evidenziare al meglio le qualità del pad PS5, Sony ha deciso di arricchire lo spot promozionale con alcune scene di gameplay catturate da titoli quali Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart, Kena Bridge of Spirits, Warframe, Bugsnux, e Sackboy A Big Adventure.

Gli adaptive trigger ed il feedback aptico sono in grado di immergere il giocatore nell'azione come mai era stato possibile fare prima d'ora. Grazie alle due feature potete avvertire in maniera tangibile la tensione della corda dell'arco di Kena o la deflagrazione di una granata lanciata da Ratchet, tanto per fare due esempi.

Nei giorni scorsi Sony ha mostrato un altro spot in cui ha messo in luce la qualità grafica di esclusive PlayStation come Gran Turismo 7 e Demon's Souls.