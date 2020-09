PS5 sta facendo la felicità degli sviluppatori: e Xbox Series X?

I giocatori di tutto il mondo non vedono l'ora di mettere le mani su PlayStation 5 e Xbox Series X, le console next-gen in arrivo sugli scaffali il prossimo novembre. L'entusiasmo è alle stelle, ma vi siete mai chiesti cosa ne pensano gli sviluppatori?

Le software house sono al lavoro sui giochi di prossima generazione da un bel po' di mesi ormai, e hanno potuto farsi un'idea ben precisa sull'ambiente di sviluppo progettato dai due colossi, Sony e Microsoft. Richard Ledbetter di Digital Foundry ha così ben pensato di sondare gli animi degli addetti al settore, chiedendo loro come si sono trovati a lavorare sui nuovi sistemi. Ne è emerso un plebiscito per PlayStation 5, il cui kit di sviluppo è stato giudicato incredibilmente accessibile. Per quanto riguarda Xbox Series X, qualcuno ha riscontrato delle difficoltà...

"Ogni singolo sviluppatore impegnato su PS5 con il quale ho parlato si è detto entusiasta della facilità con cui è possibile lavorarci", ha riferito nel corso di un recente intervento al PAX Online x EDC Digital. "Si tratta essenzialmente dello stesso ambiente di sviluppo di PlayStation 4, puoi scalare verso l'alto grazie alla potenzia aggiuntiva, le nuove caratteristiche e cose simili. Non posso sottolineare abbastanza quanto felici sembrano essere gli sviluppatori in questa situazione".

Ha poi aggiunto: "Non c'è alcun dubbio, sulla carta Xbox Series X è la macchina più potente. In ogni caso, parlando con gli addetti dell'ambiente di sviluppo, ho trovato alcune persone estremamente felici, altre invece stanno avendo dei problemi perché sono dovute passare dal precedente XDK, che era specifico per Xbox, al GDK, che è un ambiente di sviluppo più generico per PC e Xbox".

Xbox Series X e S, ricordiamo, saranno acquistabili dal 10 novembre a 299,99 euro e 499,99 euro. PlayStation 5, invece, arriverà sugli scaffali italiani il prossimo 19 novembre al prezzo di 499,99 euro, e sarà affiancata da una Digital Edition priva di lettore da 399,99 euro. A proposito, lo sapete che sono emerse delle foto di PS5 scattate dal vivo?