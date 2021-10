PS5 e FIFA 22 dominano la classifica spagnola, il gioco EA è solo sul podio

La classifica spagnola che va dal 27 settembre al 3 ottobre non riserva particolari sorprese con FIFA 22 che occupa ben quattro posizioni della Top 10, in maniera simile a quanto avvenuto anche in Italia nella settimana di debutto del gioco EA Sports.

FIFA 22 ha venduto 86.000 copie su PS4, 19.000 su PS5 e 11.000 su Nintendo Switch guadagnando così primo, secondo e terzo posto della classifica. La versione Xbox One ha venduto 3.700 unità, 1.000 copie vendute su PC e 700 copie su Xbox Series X.

1. FIFA 22 (PS4)

2. FIFA 22 (PS5)

3. FIFA 22 (Switch)

4. Grand Theft Auto V (PS4)

5. FIFA 22 (Xbox One)

6. NBA 2K22 (PS5)

7. Sonic Colours Ultimate (Switch)

8. Animal Crossing: New Horizons (Switch)

9. Minecraft (Switch)

10. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Continua il successo di GTA V con 7.000 copie vendute, in Top 10 trovano spazio anche Sonic Colours Ultimate, NBA 2K22, Animal Crossing New Horizons, Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe.

Sul fronte console, PlayStation 5 ha piazzato 3.700 unità (2.600 PS5 Standard e 1.100 PS5 Digital Edition), Nintendo Switch segue con 3.350 pezzi, Xbox Series S si ferma a 1.000 unità mentre PS4 non supera le 500, in chiusura troviamo Xbox Series X con 200 unità e Xbox One con 13 pezzi venduti.