PS5 e FIFA 23 i più venduti a settembre 2022 negli USA: i nuovi dati NPD

PlayStation 5 domina il settore hardware, mentre FIFA 23 è in cima alle classifiche software: è quanto emerge dai dati relativi al mercato statunitense dello scorso settembre, diffusi su Twitter come di consueto dal noto analista Mat Piscatella di NPD.

Grazie anche alla forte impennata nella distribuzione di PS5 negli Stati Uniti, la console next-gen di Sony si conferma anche per settembre come la più venduta sia in termini di singole unità che per ricavi complessivi; Nintendo Switch si piazza in seconda posizione per quanto riguarda le unità vendute, laddove invece il secondo posto spetta a Xbox Series X/S sul lato ricavi.

Piscatella fa inoltre notare come nel settembre 2022 le vendite hardware negli Stati Uniti siano aumentate del 19% rispetto allo stesso mese del 2021, citando le maggiori scorte di PS5 come motivo principale di questa crescita. In generale la situazione in ambito hardware sembra comunque in una fase positiva, considerato che, sempre lo scorso settembre, il mercato console è cresciuto del 41% nel Regno Unito.

Passando ai giochi, l'ultima fatica calcistica di Electronic Arts agguanta la prima posizione ma in generale tutto il podio è occupato da produzioni sportive, con Madden NFL 23 e NBA 2K23 rispettivamente al secondo e terzo posto. Subito dopo si piazzano Splatoon 3 e The Last of Us Parte 1, che non riescono quindi ad occupare le posizioni più elevate. Di seguito ecco la Top 10 completa relativa alle vendite americane di settembre 2022:

FIFA 23 Madden NFL 23 NBA 2K23 Splatoon 3 The Last of Us Parte 1 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Saints Row Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R Elden Ring Mario Kart 8 Deluxe

Piscatella aggiunge che, in termini di ricavi dalle vendite di giochi e contenuti scaricabili, settembre 2022 registra un calo del 7% su base annuale, con 3.4 miliardi di dollari in totale.