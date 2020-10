PS5 nelle Filippine: l'unico modo per averla è comprare un monitor da quasi 5.000 euro

PlayStation 5 è introvabile in molti paesi del Sudest asiatico, tanto che Sony ha dovuto rinviare il lancio di PS5 in Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia e Vietnam. L'unico modo per procurarsi la console sembra essere quello di preordinare il nuovo monitor ASUS ROG Swift PG65UQ, almeno nelle Filippine.

ASUS ha infatti lanciato una nuova promozione nel paese, tutti coloro che prenoteranno entro il 30 novembre il monitor ROG PG65UQ 4K 120Hz riceveranno in regalo una console PlayStation 5 non appena questa sarà disponibile. La promozione è valida a livello nazionale presso rivenditori aderenti come Datablitz, iTech e PC Express, il costo del monitor è fissato a 260,990 PHP (Peso Filippino), poco meno di 5.000 euro al cambio attuale.

Un prezzo piuttosto alto ma giustificato dalle specifiche del monitor in questione, un pannello 4K (3840x2160) da 65 pollici con supporto HDR e 120HZ con supporto NVIDIA G-Sync. ASUS fa sapere che l'offerta è valida fino ad esaurimento scorte e solo per gli ordini pervenuti entro il 30 novembre, non sappiamo se la promozione verrà estesa anche in altri paesi e se arriverà in Europa.

Cosa ne pensate? Comprereste il monitor in questione per avere una PlayStation 5 gratis? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.