PS5: la finestra di lancio dei giochi third party scompare dal video del CES 2021

Come giustamente segnalato su Twitter dalla redazione di Gematsu, i curatori del portale YouTube di Sony hanno rimosso il video di PS5 mostrato al CES 2021, salvo poi ripubblicarlo in una versione aggiornata che non offre più indicazioni sulla finestra di lancio dei giochi third party citati nel filmato.

A giudicare dalla nuova data indicata per l'upload del video, ossia il 15 gennaio, l'operazione compiuta dal colosso tecnologico giapponese è avvenuta di recente e consiste appunto nella modifica del recap finale con i periodi di lancio indicativi dei videogiochi destinati ad arrivare su PlayStation 5 nel corso dei prossimi mesi.

La versione aggiornata del filmato confezionato per il CES 2021 cita soltanto i giochi realizzati dalle sussidiarie dei PlayStation Studios e i titoli sviluppati in collaborazione con i partner di Sony, come Housemarque e lo sparatutto sci-fi Returnal.

Dalla nuova scheda riassuntiva che conclude il video vengono così a mancare le indicazioni sulle finestre di commercializzazione su PS5 dei titoli third party: tra questi, citiamo Kena Bridge of Spirits (marzo 2021), Solar Ash (giugno 2021), Stray (ottobre 2021), Ghostwire Tokyo (ottobre 2021), Little Devil Inside (luglio 2021), Project Athia (gennaio 2022) e Pragmata (2023). In cima alla notizia potete ammirare la versione aggiornata del video di Sony mostrato originariamente al CES 2021.