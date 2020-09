PS5 finisce nelle mani del rapper Travis Scott: a quando le prime prove?

Mancano meno di due mesi al lancio dei due modelli di PS5, eppure non abbiamo ancora avuto modo di vedere in azione la console. Per questo motivo, dettagli molto importanti come l'interfaccia e il nuovo sistema operativo non sono ancora noti.

Fino a poche ore fa, l'unico fortunato - al di fuori dei dipendenti di Sony - ad aver avuto l'opportunità di accogliere una PS5 in casa era stato il giornalista e presentatore Geoof Keighley, che lo scorso luglio in occasione del Summer Game Fest ha condiviso un hands-on del DualSense con Astro's Playroom. Ebbene, il buon Keighley non è più il solo, poiché nelle scorse ore PlayStation 5 è finita nelle mani di una nuova fortunata persona, e non è neppure un'addetta al settore. Stiamo parlando di Travis Scott, rapper e produttore discografico statunitense molto vicino al mondo videoludico (ricordate il concerto in Fortnite?). A svelarlo è stato lui stesso su Instagram, dove ha pubblicato una foto del DualSense poggiato sulle sue gambe, dinanzi al suo potente impianto home video. Lo scatto è accompagnato dalle seguenti parole: "Ci giocherò fino all'alba".

Anche se non sono a disposizione prove fotografiche, è possibile che PS5 sia finita nelle mani anche di altre persone, quindi alle prime prove su strada potrebbe non mancare ancora molto tempo. Pochi giorni fa Sony ha annunciato d'aver spedito delle PlayStation 5 a dodici youtuber giapponesi, ma non è ancora emerso del materiale. Attendiamo con trepidazione!