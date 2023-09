PS5: il nuovo firmware abilita il Remote Play su Chromecast e altri dispositivi

Come avrete già letto sulle nostre pagine, oggi Sony ha deciso di distribuire il nuovo firmware di PlayStation 5 dopo alcune settimane di Beta. Tra le varie novità dell'aggiornamento di sistema per la console di ultima generazione troviamo anche un ampliamento dei dispositivi supportati dal Remote Play.

La tecnologia, che non ha nulla a che vedere con lo streaming dei giochi per gli abbonati a PlayStation Plus, permette di trasmettere i giochi in funzione su PlayStation 4 o PlayStation 5 su una selezione di dispositivi, tra i quali vi sono anche smartphone e tablet. Il nuovo firmware ha quindi espanso il numero di periferiche che possono essere utilizzate a questo scopo. Da oggi, i giocatori possono utilizzare per il PS Remote Play anche il Google Chromecast 4K, i televisori Sony BRAVIA XR A95L e i cellulari/tablet con Android 12 come sistema operativo.

Insomma, se fino ad oggi i vostri dispositivi non erano supportati da questa funzionalità, è probabile che con l'ultimo aggiornamento sia possibile procedere con il download dell'app ufficiale del Remote Play per godersi i titoli in uso su console sulle periferiche connesse alla rete domestica.

In attesa di scoprire nel dettaglio quali sono tutti i nuovi dispositivi supportati, vi ricordiamo che a breve arriverà sul mercato PlayStation Portal, la console portatile Sony pensata appositamente per il Remote Play.