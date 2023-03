PS5: il nuovo firmware aggiunge una novità per l'avvio dei giochi fisici e digitali

Con le principali aggiunte introdotte dal nuovo firmware, PlayStation 5 accoglie Discord e il VRR a 1440p, ma c'è un'altra interessante novità a cui Sony ha pensato e che potrebbe essere passata in sordina.

Come apprendiamo dalle patch notes ufficiali dell'aggiornamento firmware, Sony ha modificato il modo in cui vengono gestiti i giochi installati, essenzialmente rendendo i giochi digitali e fisici unificati. Il cambiamento è bilaterale ed elimina le barriere tra i due formati:

Se sulla tua PS5 è installata la versione scaricabile di un gioco che non hai acquistato (come quelli comprati da altri utenti sulla tua PS5), e se possiedi invece la versione su disco, ora puoi riprodurre la copia digitale inserendo il disco senza installare quest'ultima versione.

Allo stesso modo, se hai installato un gioco utilizzando il disco e hai acquistato la versione scaricabile, ora puoi giocare alla versione del gioco installata su disco senza inserirlo.

Quindi, supponendo che un utente della vostra PS5 abbia acquistato e installato un gioco digitale, se inserirete la vostra personale copia su disco dello stesso titolo, potrete accedere alla versione scaricabile dal vostro profilo senza ulteriori installazioni. Lo stesso ragionamento funzionerà a parti inverse, e vale anche per i giochi riscattati tramite abbonamenti PS Plus. Si tratta di un piccolo cambiamento che però potrebbe far risparmiare non poco tempo ad alcuni utenti.

Il firmware 7.0 di PS5 ha aggiunto un'opzione per gli inviti nei giochi multiplayer.