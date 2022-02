PS5: nel nuovo firmware Beta c'è un novità legata a PlayStation Plus

Sony ha diffuso il nuovo firmware Beta per PlayStation 5, questo aggiornamento introduce una serie di novità e migliorie, inoltre è stata scoperta una particolarità rimasta segreta fino ad oggi e legata al logo di PlayStation Plus.

Con il nuovo firmware, l'icona di PlayStation Plus è bloccata al primo slot della barra delle applicazioni, questo vuol dire che l'icona non è più "mobile" al pari di qualsiasi altro gioco, ma resterà sempre e comunque in prima posizione. Si tratta ovviamente di una novità assolutamente minore ma che potrebbe far pensare a possibili novità per quanto riguarda la volontà di mettere PlayStation Plus in primo piano nell'ecosistema PlayStation, rendendolo immediatamente accessibile e visibile a tutti.

Da tempo si parla del nuovo abbonamento Project Spartacus per PS4 e PS5 che andrà a fondere PlayStation Plus con PlayStation Now, permettendo di accedere ad una vasta selezione di giochi classici per PS1, PS2, PS3 e PS4 mantenendo intatte le caratteristiche di PS Plus, con la probabile aggiunta di film, anime e serie TV al catalogo dei servizi disponibili per gli iscritti.

Ovviamente questa piccola modifica non conferma in alcun modo l'esistenza di PlayStation Spartacus, per saperne di più su quest'ultimo dovremo attendere l'annuncio ufficiale di Sony Interactive Entertainment.