PS5 nuovo firmware: l'installazione dell'SSD M.2 nel video tutorial di Sony

Contestualmente all'annuncio del nuovo firmware di PS5, i canali di supporto ufficiali di Sony Interactive Entertainment pubblicano il video tutorial con i passaggi necessari per espandere lo spazio di archiviazione della console attraverso l'installazione di un SSD M.2.

Il filmato esplicativo confezionato dal Supporto del team PlayStation fornisce tutte le indicazioni necessarie per effettuare questa semplice ma delicata operazione. Il video descrive così ogni passo da compiere per sganciare la scocca in plastica della console, rimuovere la copertura dell'alloggiamento per memorie esterne e servirsi di un cacciavite per collocare un SSD M.2 compatibile con PS5.

Come illustrato ai partecipanti alla fase di beta testing del nuovo firmware con la guida ai requisiti di compatibilità dell'SSD esterno di PS5, l'ultimo tutorial spiega con estrema chiarezza che la memoria utilizzata deve soddisfare i requisiti hardware della console nextgen di Sony. Chi desidera ampliare lo spazio di archiviazione di PS5 deve perciò acquistare un SSD che supporti l'interfaccia PCIe x4 M.2 NVMe, con una capienza nominale compresa tra i 250GB e 4TB e velocità di letture di almeno 5.500 MB/s.

Il nuovo aggiornamento del software di sistema di PlayStation 5 (sia per il modello dotato di lettore di dischi che per PS5 All Digital) potrà essere scaricato e installato sulla console Sony a partire da domani, mercoledì 15 settembre.