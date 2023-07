PS5: con il nuovo firmware si possono usare SSD fino a 8 TB, finalmente

Il nuovo aggiornamento Beta di PlayStation 5 introduce tra le altre cose anche il supporto per gli SSD con capienza fino a 8 Terabyte, contro i 4TB supportati attualmente. Una bella notizia per chi ha bisogno di sempre più spazio per installare giochi e applicazioni.

Al momento il firmware Beta di PS5 è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Gran Bretagna, Germania e Francia ma non in Italia, in ogni caso quando il firmware verrà distribuito ufficialmente (si pensa entro la fine dell'anno) ci sarà la possibilità di utilizzare unità a stato solido con capienza massima di 8 Terabyte, il doppio rispetto a quanto permesso attualmente.

Come vi abbiamo già spiegato nella nostra guida per espandere la memoria di PS5, gli SSD da usare su PlayStation 5 devono rispettare i seguenti requisiti:

Interfaccia SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4

Memoria di archiviazione d 250GB a 4TB (presto 8TB)

Dimensioni supportate 2230, 2242, 2260, 2280, 22110

Dimensioni comprensive di meccanismo di dissipazione del calore: larghezza fino a 25 mm, lunghezza 30/40/60/80/110 mm e profondità fino a 11,25 mm (fino a 8 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda)

Velocità di lettura sequenziale 5,500 MB/s o superiore consigliati

Tipo di presa Presa 3 (Key M)

Se volete comprare una PS5 ci sono tante offerte per l'estate che vi permetteranno di risparmiare sull'acquisto di PlayStation 5 Standard, in bundle con giochi inclusi (solitamente Call of Duty Modern Warfare II o God of War Ragnarok) o PS5 Digital Edition.