PS5: nel firmware di settembre c'è anche una gradita opzione per gli screenshot

Come ormai ben saprete, questa mattina Sony ha avviato la distribuzione del nuovo aggiornamento firmware di PlayStation 5, la cui principale novità consiste nell'aggiunta del supporto agli SSD M.2 per espandere la memoria di archiviazione di giochi e app. Sembra però che l'update includa anche piccole migliorie ad altre funzionalità.

Tra le feature del firmware in questione, che sblocca anche l'Audio 3D per gli altoparlanti dei televisori, troviamo anche un piccolo accorgimento che farà la gioia di tutti quei giocatori che amano catturare immagini nei loro giochi. Grazie ad un'opzione aggiuntiva, infatti, gli utenti possono ora disattivare la piccola icona che appare nell'angolo in alto a destra dello schermo al momento della cattura di uno screenshot, la quale rischia non solo di infastidire il giocatore ma anche di rovinare eventuali scatti eseguiti nei momenti immediatamente successivi al primo. Si tratta di una feature passata quasi inosservata e che dimostra come Sony stia ascoltando i feedback degli utenti per migliorare costantemente il sistema operativo della console next-gen.

Prima di lasciarvi all'immagine che mostra il menu attraverso il quale disabilitare l'icona, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con le istruzioni su come installare un SSD M.2 per espandere la memoria di PlayStation 5.