PS5, firmware di settembre e oltre: Sony ha 'idee fantastiche' per i futuri update

L'update di settembre di PS5 ha introdotto molte novità nel software di sistema della console nextgen. Dalle colonne del PS Blog, il VP Senior della Platform Experience di Sony, Hideaki Nishino, riflette sulle migliorie apportate e fornisce delle interessanti anticipazioni sulle novità in arrivo con i futuri update.

Prendendo spunto dalle numerose ottimizzazioni e integrazioni apportate con l'aggiornamento di settembre, Nishino trae spunto dal lavoro appena svolto per implementare funzionalità come l'installazione degli SSD M.2 su PS5 e spiega che "la lista degli interventi è davvero lunga, ma ci sono ancora tante cose da fare. L'elenco delle innovazioni da apportare è ancora ampio e comprende idee interessanti, eccitanti e fantastiche. Anche perché stiamo ricevendo una marea di suggerimenti dalla community, con messaggi dai social network e di persona. Ci sono davvero tonnellate di spunti provenienti dai feedback degli utenti".

A giudicare da quanto specificato dal dirigente di Sony Interactive Entertainment, quindi, l'impegno profuso dai progettisti di SIE nell'evoluzione del firmware di PS5 non si esaurirà di certo con l'update appena lanciato. Lo stesso Nishino ribadisce il concetto affermando come "guardo a ciò che abbiamo fatto e vedo ancora molte cose da integrare, e tante richieste della community da soddisfare. Ma come diciamo sempre in Giappone, stiamo lavorando diligentemente. Pubblicheremo altri aggiornamenti in futuro, ma nel frattempo voglio ringraziare la community per il supporto offerto. Lavoriamo per soddisfare le esigenze degli utenti, è questa la passione che anima il nostro operato. Credo che questi aggiornamenti firmware non riguardino solo noi addetti al settore, sono il riflesso delle richieste della community e sia io che il mio team continueremo a impegnarci in maniera diligente e con entusiasmo per introdurre nuove funzionalità".