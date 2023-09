PS5 va forte ad agosto in Europa: notevole aumento del 200% rispetto al 2022

Come abbiamo appreso nei giorni scorsi, PlayStation 5 è stata la console più venduta ad agosto negli USA ma le vendite sembrano andare molto forte anche in Europa, stando a quanto riportato da Chris Dring di GamesIndustry.

Nello specifico per il mese di agosto 2023 si parla di un aumento delle vendite del 200% per PS5 in Europa rispetto a dodici mesi fa, in parte anche grazie ai corposi sconti applicati dai rivenditori europei che hanno tagliato il prezzo di PS5 di 100 euro in più occasioni durante l'estate, come parte delle promozioni estive lanciate da Sony per incentivate le vendite hardware.

Per quanto riguarda le vendite software in Europa ad agosto, non ci sono ancora dati su Baldur's Gate 3 (il gioco è uscito solo in digitale su PC ad agosto, per poi arrivare su PS5 a settembre) scopriamo però che il gioco più venduto del mese in assoluto è stato FIFA 23, risultato ottenuto anche grazie ad un corposo sconto applicato sulla versione Nintendo Switch, mentre in termini di singola piattaforma a trionfare è stato The Legend of Zelda Tears of the Kingdom di Nintendo.

La classifica completa arriverà nelle prossime ore e dunque non ci resta che attendere per saperne di più sulle vendite hardware e software in Europa ad agosto 2023.