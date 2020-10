PS5: dalle foto giapponesi spunta un piccolo fermo metallico ben nascosto!

Nella giornata di ieri varie testate giapponesi come 4Gamer e Famitsu hanno pubblicato una serie di approfondimenti su PlayStation 5, con tanto di reportage fotografico. Proprio una di queste immagini ha suscitato un discreto interesse.

Come potete vedere dall'immagine in calce, sulla scocca sembra essere presente un piccolo fermo di metallo, non è però assolutamente chiaro quale sia il suo scopo e anche The Verge sembra avere molti dubbi, parlando genericamente di "fermo metallico, forse un piccolo lucchetto", ma senza dare spiegazioni di alcun tipo a riguardo, non avendo mai visto la console dal vivo.

E' probabile che il pezzo di metallo in questione serva per tenere ferma la scocca o magari per agganciare un sistema antifurto nelle dimostrazioni pubbliche (anche se si tratta di un lucchetto diverso dal sistema di sicurezza Kensington usato anche su Xbox Series X) e con ogni probabilità sarà del tutto assente nella versione definitiva della console, ricordiamo che gli YouTuber e la stampa giapponese hanno ricevuto una versione non definitiva di PS5, così come noi di Everyeye.it e le altre testate occidentali hanno potuto provare una versione preview di Xbox Series X.

Secondo voi di cosa potrebbe trattarsi? Alcuni lo hanno definito un lucchetto ma non è semplice dare una interpretazione precisa, considerando anche la scarsa nitidezza della foto originale. Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.