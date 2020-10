PS5: una foto mostra i dettagli della parte posteriore

Grazie a una foto proveniente dalla Cina possiamo dare una occhiata approfondita alla parte posteriore di PlayStation 5 dopo averla vista di sfuggita durante lo Showcase PS5 di settembre.

In realtà non ci sono particolari sorprese, sul retro notiamo la presenza dell'uscita HDMI, di due porte USB, presa Ethernet e ingresso per l'alimentazione, assente la porta audio ottica su PS5 (così come su Xbox Series X/S) una scelta presa per contenere i costi. C'è chi ha paragonato il retro di PlayStation 5 posizionata in verticale ad una bottiglia (di vetro) di Coca Cola, ma ovviamente si tratta di semplici e innocue battute da social network.

Alla fine della scorsa settimana alcuni YouTuber giapponesi hanno provato PlayStation 5, da questa occasione però non sono giunte particolari novità, i content creator si sono limitati a giocare con titoli come Astro's Playroom e Godfall senza mostrare in alcun modo l'interfaccia di PS5, a quanto pare volutamente bloccata da Sony e non raggiungibile in alcun modo tramite il controller.

Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato di aspettarsi vendite PS5 superiori a quelle di PS4 al lancio, nei primi quattro mesi di vita PlayStation 4 ha piazzato sette milioni di pezzi in tutto il mondo. PlayStation 5 riuscirà a fare meglio?