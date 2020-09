PS5, una fotografia sembra confermare i prezzi già trapelati: 399€ e 499€

A poco più di due giorni dal PS5 Showcase di settembre, evento che dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi sulla prossima generazione di Sony, continuano a circolare in rete voci e indiscrezioni sui prezzi dei due modelli di PlayStation 5, l'edizione base e la variante All Digital.

Un indizio è emerso nella giornata di ieri, quando è stata diffusa una fotografia che ritraeva il listino di un rivenditore spagnolo, El Corte Inglés, nel quale era possibile scorgere chiaramente due console identificate dai nomi in codice Aurea ed Enigma, prezzate rispettivamente a 499,90 euro e 399,90 euro. Nonostante le diciture criptiche, in molti le hanno associate ai due modelli di PlayStation 5.

Sono davvero quelli i prezzi scelti da Sony? Mentre attendiamo la conferma ufficiale è sbucata fuori una nuova fotografia, anche in questo caso "rubata" da qualche dipendente del negozio El Corte Inglés, che non sembra lasciare adito a dubbi: come potete vedere anche voi in calce a questa notizia, il terminale mostra chiaramente due modelli di PlayStation 5 al prezzo di 499,90 euro e 399,90 euro. Sulle schermo sono visibili anche le diciture corrispondenti a Xbox Series S e X, correttamente prezzate a 299,90 euro e 499,90 euro.

I prezzi appaiono in linea con le previsioni, ma ovviamente non possiamo garantire l'autenticità dello scatto. Per la certezza non possiamo far altro che continuare a pazientare, l''appuntamento con il PS5 showcase di settembre, ricordiamo, è per le 22:00 di mercoledì 16.