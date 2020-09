PS5: framerate migliore su 'una selezione di giochi PS4 e PS VR', stando al sito Sony

Mentre in rete continuano a tenere banco le ultime foto dal vivo di PS5, i curatori del portale di PlayStation.com aggiornano la pagina dedicata alla console nextgen di Sony per aggiungere una nuova nota sulle funzioni della retrocompatibilità per quella che viene definita "una selezione" di giochi PS4.

Nella sezione sulle "Altre funzionalità della console PS5", i gestori del sito PlayStation ufficiale hanno infatti integrato altre informazioni dopo l'evento del 16 settembre. Di particolare interesse, per chi desidera accedere alle funzioni di retrocompatibilità di PS5, è la nota in cui si descrive il "Potenziamento dei Giochi" come una caratteristica che ci permetterà di apprezzare delle "frequenze di fotogrammi più veloci e fluide con una selezione di giochi per PS4 e PS VR".

Nei giorni scorsi, il colosso tecnologico giapponese ha già precisato che il 99% dei giochi PS4 girerà su PS5, ma senza fornire ulteriori chiarimenti sulla retrocompatibilità garantita ai titoli PlayStation VR: la nuova nota di Sony, quindi, estende anche ai giochi PS VR la funzione che consentirà a "una selezione" di titoli PS4 di poter essere fruiti ad un framerate più elevato e stabile.

Sempre nella scheda di PlayStation.com viene confermata la necessità, per chi desidera giocare in Realtà Virtuale su PS5, di dover utilizzare PlayStation Camera per PS4 con il relativo adattatore: per ricevere questo accessorio "non è necessario effettuare nessun acquisto", precisa il sito Sony prima di invitare gli appassionati di PS VR ad attendersi entro breve degli ulteriori dettagli e tutte le informazioni esaustive su come richiedere questo adattatore.