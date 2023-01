PS5 in freeze dopo il nuovo aggiornamento? State tranquilli, ecco come risolvere

Il 12 gennaio, Sony ha pubblicato l'aggiornamento 6.50 per PS5, questo update ha portato però in dote anche un glitch che in alcuni casi può causare il freeze della console. Ma state tranquilli perché si può risolvere molto facilmente.

Dopo aver installato l'aggiornamento è necessario accettare i nuovi termini e le condizioni di contratto, un passaggio necessario per continuare ad accedere al PlayStation Network, il problema è che molti giocatori non hanno ricevuto alcun messaggio in merito e il popup con le nuove condizioni di servizio non sembra essere apparso a tutti, da qui nascono le lamentele per i presunti disservizi con il PlayStation Network diffuse dal pomeriggio di ieri.

Dunque che cosa succede? Senza accettare i termini e le condizioni non è possibile andare online e ricercando l'accesso al PlayStation Network, PS5 si blocca. Ma come detto si tratta di un problema facilmente risolvibile, semplicemente effettuando il logout dal PSN ed effettuando nuovamente l'accesso da console, dalla PlayStation App o da PC via browser, al momento del login comparirà una finestra che vi chiederà di accettare il nuovo contratto con i termini del servizio, dopo aver spuntato la casella di conferma potrete tornare a giocare online e la console non si bloccherà più.