PS5 fuma? Arriva il kit con raffreddamento liquido, ma che prezzo!

Una console che si surriscalda può spesso essere un problema per i giocatori: ha fatto discutere ad esempio il surriscaldamento di PS5 giocando a Final Fantasy 16, e dunque ogni soluzione per evitare questo inconveniente può essere di gradimento per i consumatori. Alla console Sony ci ha pensato in particolare EK Water Blocks.

Specializzata in prodotti di raffreddamento liquido per PC, EK Water Blocks metterà in commercio a partire dalla fine di ottobre il monoblocco EK-QuantumX CoolingStation, pensato appositamente per la piattaforma Sony di ultima generazione: installandolo al suo interno è possibile ridurre al minimo ogni fenomeno di surriscaldamento, permettendo così a tutti i consumatori di poter giocare in maniera più tranquilla e senza rischi per la console.

Il sistema di raffreddamento ad acqua tuttavia non sarà tuttavia tra i più economici in circolazione: EK Water Blocks lo propone infatti ad un prezzo di listino pari a 449,90 euro e senza componenti aggiuntive (come ad esempio tubi o radiatori) per renderlo perfettamente compatibile con PS5. Si tratta inoltre di un prodotto sostanzialmente di nicchia ed alla portata principalmente di chi sa come montare e smontare una PS5, in quanto installarlo al suo interno richiede non solo di aprire la console ma anche di rimuovere i circuiti interni e poi montarli sul monoblocco di EK Water Blocks. Tra costi e procedimento, dunque, l'EK-QuantumX CoolingStation potrebbe non essere alla portata di tutti, pur trattandosi comunque di un prodotto che potrebbe avere la sua utilità per chi ha problemi di surriscaldamento frequenti con la propria PS5.

Negli scorsi mesi si è parlato anche dello Scry Artic per PlayStation 5, un altro progetto volto ad impedire un eccessivo aumento della temperatura della piattaforma.