La PS5 funziona al contrario? Segreti assurdi e funzioni nascoste da scoprire

Sia che abbiate acquistato da poco la vostra PS5, sia che siate da anni possessori della console Sony, siamo certi che non conosciate (ancora) queste funzionalità segrete e opzioni nascoste di PlayStation 5. Ma state tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi cinque funzionalità incredibili troppo poco note.

Funziona anche sottosopra

Non buttate via i vecchi DualShock 4

PS5: come attivare il browser nascosto

Chat audio anche senza cuffie

Vaschette per la pulizia

Non è una leggenda metropolitana e in effetti capovolgere la prima PlayStation era molto utile per migliorare la lettura dei dischi in alcuni casi.Anche PlayStation 5 funziona benissimo se capovolta, come confermato da alcuni test. Non serve a molto in realtà ma se vi capitasse di posizionare la PS5 al contrario, non disperatevi perché continuerà a funzionare senza particolari problemi.Beh è vero, i vecchi controller di PS4 non funzionano con i giochi PlayStation 5... ma sono perfettamente compatibili con i giochi PS4.Potete quindi collegare i vostri DualShock alla PS5 e utilizzarli per giocare con i giochi della precedente generazione. Attenzione però perché se effettuate l'upgrade del gioco da PS4 a PS5, non potrete più usare i DualShock ma dovrete necessariamente utilizzare il controller DualSense.non un browser pubblico, almeno. Con un trucco potete navigare su Internet con la PS5 , vi basterà farvi inviare un link qualsiasi (come www.google.it) attraverso la messaggistica, aprire il messaggio e cliccare sul collegamento... fatto! Adesso potrete visitare i vostri siti preferiti senza limitazioni.Le vostre cuffie sono rotte ma non volete rinunciare alla chat vocale con gli amici? Niente panico,, che ricordiamo dispone non solo di speaker ma anche di un microfono integrato.ma comunque potrete comunicare con la voce anche senza bisogno di avere un paio di cuffie con archetto a portata di mano. Comodo per le situazioni di emergenza. Pulire la PlayStation 5 è relativamente semplice , inoltre Sony ha pensato ad una piccola comoda funzionalità che vi tornerà molto utile.Dopo aver rimosso il pannello laterale di PS5 non sarà difficile individuare una sorta di piccola vaschetta,ed è facilissimo da svuotare capovolgendo la console o utilizzando un piccolo aspiratore con beccuccio sottile.