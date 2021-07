PS5: funzione Tornei potenziata in arrivo? Lo suggerisce un brevetto di Sony

L'interesse da parte di Sony nei confronti del mondo eSport è vivo e sotto gli occhi di tutti, specialmente dopo l'acquisizione di EVO (Evolution Championship Series), realtà che dal 1996 organizza i principali tornei mondiali di picchiaduro, avvenuta lo scorso mese di marzo.

A giudicare da un nuovo brevetto appena scovato in rete, sembra che la compagnia giapponese stia lavorando per facilitare l'organizzazione delle competizioni e la partecipazione ai tornei anche ai normali giocatori attraverso la loro console di nuova generazione: il documento, scovato da SegmentNext, suggerisce il ritorno della funzionalità Tornei su PS5, in una versione potenziata rispetto a quella già disponibile su PlayStation 4 dal 2016.

La funzionalità in questione, si legge nella descrizione del brevetto, punta a fornire il supporto ai Tornei a tutti quei giochi che includono il multiplayer ma che non prevedono delle opzioni native per la creazione di campionati. Al PlayStation Network sarebbe deputato il compito di tenere traccia delle performance dei videogiocatori in-game, aggiornando in tempo reale il loro profilo PSN, identificando coloro che posseggono i requisiti per il passaggio del turno e generando dei match sulla base del ranking dei giocatori. Tale funzionalità offrirebbe anche la possibilità di organizzare un torneo basato su più giochi, e farebbe della versatilità il suo punto forte: potrebbe essere usata tanto dagli sviluppatori per organizzare grandi tornei individuali e a squadre, quanto da un piccolo gruppetto di persone per dare forma, ad esempio, ad un piccolo torneo famigliare.

Impossibile, inoltre, non notare il tempismo con cui è stato registrato il brevetto, dal momento che la data d'inizio del prossimo torneo EVO Online - il 6 agosto - è vicinissima. Si tratta di un brevetto estremamente interessante, ma per il momento non si è ancora concretizzato: ci teniamo a specificare che Sony non ha ancora annunciato il ritorno della funzione Tornei su PlayStation 5.