PS5 e il futuro degli eSport: Sony brevetta un sistema di 'scommesse interattive'

La divisione statunitense di Sony Interactive Entertainment ha depositato un brevetto che descrive un particolare sistema di "scommesse interattive" per l'organizzazione di eSport da disputare su piattaforme come PS4 e PlayStation 5.

Al patent in questione, datato 13 maggio 2021 e basato su di un sistema che Sony presenta come "E-SPORTS BETTING PLATFORM", il colosso tecnologico giapponese allega una documentazione che ne descrive le finalità e le funzioni.

Nel cappello introduttivo del brevetto, i rappresentanti di SIE spiegano che il patent serve a gestire "le quote per varie scommesse legate a eventi videoludici ed eventi affini, con la presentazione di un sistema interattivo incentrato sugli scopi e sulle azioni compiute dallo spettatore. Le quote in questione possono essere determinate attraverso l'analisi dei giochi avviati in precedenza dall'utente".

A voler dar retta alla descrizione del patent, sembra quindi che Sony stia pensando all'introduzione di un sistema di scommesse da proporre, supponiamo, agli spettatori di eventi come l'EVO o di altri show eSport gestiti dalla stessa azienda nipponica. La notizia dell'ultimo brevetto registrato da SIE segue quella dell'acquisizione di EVO da parte di Sony. L'ingresso di Evolution Championship Series nella galassia di sussidiarie di Sony Interactive Entertainment consente alla compagnia giapponese di assicurarsi tutti i diritti sui futuri EVO, le serie più popolari di tornei eSport per giochi picchiaduro.