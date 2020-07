PS5 da GameStop tra console, accessori e giochi, tutti i prodotti

GameStop Italia ha recentemente aggiornato la sezione PS5 sul sito elencando una serie di prodotti in arrivo ma non ancora disponibili per il preordine. Vediamo insieme quali!

Da GameStopZing è possibile prenotare NBA 2K21 (75.98 euro) e NBA 2K21 Mamba Forever Edition (99.98 euro) in versione PlayStation 5, in catalogo sono disponibili altri titoli ma non ancora acquistabili o prenotabili: Sackboy A Big Adventure, Ratchet & Clank Rift, Horizon Forbidden West, Destruction AllStars, Demon's Souls, Resident Evil Village, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7 e REturnal. Per quanto riguarda l'hardware invece troviamo PlayStation 5, il telecomando per i contenuti multimediali, le cuffie wireless Pulse 3D, telecamera HD, il controller DualSense e la basetta di ricarica.

Secondo vari rumor, Sony dovrebbe annunciare molto presto data di uscita e prezzo di PS5 con conseguente apertura dei preordini in tutto il mondo in vista del lancio fissato per un generico autunno 2020. Vari rivenditori internazionali si stanno preparando a questo evento e a inizio settimana hanno aggiornato i propri siti inserendo vari prodotti nei listini, in attesa che Sony dia ufficialmente il via ai preorder e sveli tutti i dettagli sul debutto di PlayStation 5.