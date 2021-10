PS5 da GameStop: nuove scorte disponibili nella mattinata del 27 ottobre

Nel momento in cui scriviamo PlayStation 5 Digital Edition è di nuovo disponibile per l'acquisto da GameStop in versione bundle, PS5 Standard non è in vendita mentre per il modello 100% Digital c'è ancora disponibilità sull'eCommerce di GS.

Potete comprare PS5 Digital da GameStop in versione bundle, come sempre vi ricordiamo che il prodotto è disponibile solamente online e la console non è in vendita nei negozi, dunque non precipitatevi negli store alla ricerca di PlayStation 5 Digital Edition, in negozio potrete solamente effettuare un preordine ma non ci sono console in vendita.

Ovviamente il sold-out potrebbe essere immediato dunque se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi prima che sia troppo tardi. Vi ricordiamo che da ottobre solamente gli iscritti al programma fedeltà GameStop+ potranno acquistare online sul sito della catena, controllate dunque di avere una sottoscrizione attiva, in caso contrario non potrete effettuare l'ordine sull'eCommerce di GameStop fino a quando non vi sarete registrati al programma GS+.

GameStop ricorda che ogni cliente potrà ordinare una sola console, gli ordini multipli verranno cancellati un automatico dal sistema, per fare in modo che il maggior numero di persone possa comprare la PlayStation 5, evitando che un solo cliente possa portarsi a casa due o più PS5 o PS5 Digital Edition.