PS5: nuovo stock da GameStopZing il 15 aprile, la console è sold-out

PlayStation 5 è tornata in vendita sul sito di GameStopZing nel pomeriggio di giovedì 15 aprile, lo stock è però andato sold-out in tempi rapidissimi e nel momento in cui scriviamo la console non è più disponibile per l'acquisto.

PS5 terminate in pochissimi minuti! Non preoccuparti, presto tornerà disponibile. Ti ricordiamo che solo i GSZ+ LEVEL 3 hanno ricevuto e sapevano prima di tutti che oggi ci sarebbe stato un nuovo rilascio di console. Per restare aggiornato sulla disponibilità della console e sapere quando tornerà disponibile è necessario registrarsi al nostro sito e accettare i consensi marketing che troverete nella sezione Privacy.

GSZ invita e ricorda a tutti di iscriversi sul sito di GameStopZing e accettare i consensi per la privacy e la ricezione di comunicazioni, solo in questo modo riceverete in anteprima una email per scoprire quando la console sarà effettivamente disponibile. Quando le console saranno in vendita entrerete nella Waiting Room, qui non dovrete chiudere o aggiornare la finestra fino a quando non sarete dentro la pagina prodotto di PS5, una volta caricata la scheda potrete procedere con l'ordine.

Dunque non perdete tempo e fatevi trovare pronti per l'arrivo del nuovo stock di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition da GameStopZing.