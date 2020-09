PS5: GameStopZing apre i preordini della nuova console Sony

I preordini di PlayStation 5 aprono oggi anche in Europa presso alcuni rivenditori selezionati, tra questi troviamo anche GameStopZing, il sito della catena è stato infatti aggiornato con tutti i prodotti legati a PS5.

PS5 sarà disponibile dal 19 novembre in Europa, GameStopZing non può però garantire la consegna entro Natale, come specificato chiaramente sul sito: "Le scorte per la data di lancio sono terminate. La data di consegna non sarà garantita entro Natale 2020."

La catena invita a non prenotare la console se avete effettuato la prelazione nei mesi scorsi, in questo caso il consiglio è quello dicosì da gestire tutti gli aspetti legati all'acquisto e alla finalizzazione del preordine.

GameStop permette di preordinare anche giochi e accessori per PlayStation 5, tra cui il Controller DualSense a 70.98 euro con consegna prevista per il 19 novembre, periferiche come la Telecamera HD, la basetta di ricarica per i joypad e il Telecomando non sono invece ancora disponibili.



Tra i primi giochi disponibili in preorder figurano Riders Republic, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, RIDE 4, Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising, Call of Duty Black Ops Cold War, Just Dance 2021 e Fortnite, mentre altri titoli come Resident Evil Village, Demon's Souls, Returnal, Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank Rift Apart non possono ancora essere prenotati.