PS5 da GameStopZing: arrivano nuove console per le prenotazioni D3

Avete una prenotazione ancora in attesa di PlayStation 5 presso un GameStopZing? Sappiate allora che a breve potreste ricevere la vostra console Sony grazie all'arrivo di nuove scorte in tutti i negozi italiani.

La nuova scorta di console, disponibile dalla prossima settimana, non darà agli utenti la possibilità di entrare in possesso di un'unità poiché sarà riservata per tutti coloro i quali hanno prenotato nel corso degli ultimi mesi e fanno parte della fase D3, ovvero la terza "ondata" di preorder registrati presso i negozi della catena.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dall'azienda su Twitter:

"Comunicazione ufficiale - PS5 D3: Ciao ragazzi, in merito alle console PS5 prenotate con dicitura D3, vi confermiamo che dalla prossima settimana riceveremo nuove scorte e continueremo a distribuire le console in ordine di data di prenotazione. Continuate a seguirci, vi ricontatteremo personalmente tramite i contatti da voi forniti in fase di prenotazione appena la vostra console sarà disponibile per il ritiro in negozio o spedita presso il vostro domicilio."

Insomma, se siete tra i fortunati utenti in attesa potreste ricevere a breve una telefonata o una mail per informarvi dell'avvenuta spedizione o della disponibilità in negozio della vostra PlayStation 5.

A proposito della console Sony, sapevate che secondo uno studio il 10-15% di tutte le PS5 vendute negli USA sarebbe stato rivenduto?