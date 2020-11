PS5 da GameStopZing: ecco come convertire la prenotazione e ricevere la console a casa

GameStopZing ha pubblicato online il form da compilare per richiedere la conversione della prenotazione di PlayStation 5 e ricevere così la console a domicilio evitando quindi di recarsi in negozio, rispettando le normative dell'attuale DPCM.

"Gentile cliente, completa questo form per ricevere a casa la tua Console, gli accessori e i software selezionati. Per le console, saranno convertite solamente le prenotazioni che sullo scontrino riportano le diciture PS5 D1 oppure PS5 DIGITAL D1. Riceverai all’indirizzo email inserito una giftcard pari al valore dell’anticipo/saldo versato in negozio. Potrai utilizzare il credito per riacquistare online i prodotti, seguendo la procedura che ti invieremo successivamente via email."

E' possibile richiedere la conversione della prenotazione online per i seguenti prodotti PS5 nelle regioni rosse, ovvero Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Calabria e Provincia Autonoma di Bolzano.

PlayStation 5 D1

PlayStation 5 Digital Edition D1

Controller wireless DualSense

Telecamera HD

Telecomando

Base Ricarica DualSense

Cuffie Wireless Con Microfono PULSE

Planet Coaster Console Edition

Sackboy A Big Adventure

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Demon's Souls

NBA 2K21

NBA 2K21 Mamba Forever Edition

Godfall

Godfall Deluxe Edition Esclusiva GameStop

Godfall Ascended Edition Esclusiva GameStop

Assassin's Creed Valhalla Drakkar Edition Esclusiva GameStop

Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition

Mortal Kombat 11 Ultimate

Fortnite Bundle Ride Bene Chi Ride Ultimo

Call of Duty Black Ops Cold War

DiRT 5

WRC 9

Maneater

Warhammer Chaosbane: Slayer Edition

Prenotazione Console Protection

C'è tempo fino alle 18:00 di venerdì 13 novembre per effettuare la richiesta di conversione, affrettatevi dunque a compilare il form online e ricordatevi di utilizzare lo stesso indirizzo email associato alla carta GSZ+ utilizzata per effettuare la prenotazione in negozio.