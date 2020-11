PS5 da GameStopZing: non è possibile effettuare nuovi preorder online e in negozio

Questa settimana numerosi rivenditori riceveranno nuove scorte di PlayStation 5 in contemporanea con il lancio della console in Europa, tra questi ovviamente anche GameStopZing, la celebre catena però non permette al momento di effettuare nuovi ordini online e nei negozi.

"Aggiornamento PS5: Saranno disponibili nuove console PS5. GameStopZing le utilizzerà per soddisfare i consumatori che hanno già effettuato il preorder facendoli avanzare nella lista d’attesa. Questi consumatori saranno contattati individualmente. Al momento non è possibile effettuare nuovi preorder né online né nei negozi."

GameStopZing conferma dunque l'arrivo di ulteriori scorte di PlayStation 5 ma le nuove console non verranno messe in vendita online o negli store, le unità disponibili saranno utilizzate per soddisfare le richieste di coloro che hanno già effettuato il preorder, permettendo ai clienti di avanzare nella lista di attesa. Chi avanzerà in lista verrà contattato dal personale di GameStopZing e riceverà tutte le istruzioni per il ritiro e la consegna.

Se avete prenotato PS5 da GameStopZing e abitate in Toscana o Campania avete tempo fino alle 18:00 del 18 novembre per convertire la prenotazione online e ricevere console, giochi e accessori a casa anzichè dover andare a ritirarli in negozio, evitando così code e assembramenti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza adottate per contenere l'emergenza Coronavirus.