PS5 da GameStopZing: nuove console in arrivo la prossima settimana per i preordini D3

GameStopZing ha annunciato che a partire dalla settimana del 15 febbraio arriveranno nuove console PS5 per completare le prenotazioni D3 di PlayStation 5 Standard ed evadere buona parte dei preorder di PS5 Digital Edition.

Ciao ragazzi, vi confermiamo che settimana prossima è prevista la consegna della terza ondata di PS5, dove completeremo le prenotazioni D3 delle Standard Edition e una buona parte delle prenotazioni delle Digital Edition. La restante parte di console Digital Edition potrebbe chiudersi la prima settimana di Marzo. Continuate a seguirci, vi ricontatteremo personalmente tramite i contatti da voi forniti in fase di prenotazione appena la vostra console sarà disponibile per il ritiro in negozio o spedita presso il vostro domicilio.

L'azienda non ha fornito date precise parlando genericamente di prossima settimana e sottolineando come probabilmente la prima settimana di marzo sarà possibile evadere anche tutti i preordini in sospeso di PlayStation 5 Digital Edition.

Una bella notizia dunque per chi ha prenotato PlayStation 5 da GameStop e rientra nell'ondata D3 di preordini, se avete ordinato PS5 Standard la prossima settimana riceverete la console mentre al momento sembrano essere previste nuove unità disponibili per la vendita. Assicuratevi che i vostri dati sul profilo GSZ siano completi ed aggiornati per evitare ritardi o problemi durante la fase di contatti.