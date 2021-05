PS5 da GameStopZing: nuove disponibilità comunicate in anticipo solo ai clienti Level 3

GameStopZing annuncio un cambiamento per quanto riguarda le comunicazioni dell'arrivo dei nuovi stock di PS5: fino ad oggi la disponibilità veniva comunicata a tutti gli iscritti GSZ alla newsletter, da questo momento invece le notifiche verranno inviate solamente ai clienti con tessera Level 3.

"Le prossime vendite PS5 le comunicheremo solo ai clienti Level 3. Passa a Level 3 e ricorda di attivare il tuo account verificando la tua email." Sul sito di GameStopZing acquistare o rinnovare la tessera GSZ Level 3 a 16.98 euro con un anno di vantaggi tra cui promozioni esclusive, news in anteprima, 10% di extra valutazione sull'usato riportato in negozio, 10% di sconto sull'acquisto di giochi e accessori usati e uno speciale regalo di compleanno.

Ricordatevi che "per restare aggiornato sulla disponibilità della console e sapere prima di tutti quando tornerà disponibile è necessario registrarsi al nostro sito e accettare i consensi marketing che troverete nella sezione privacy del sito di GameStopZing."

Il passaggio a Level 3 vi permetterà non solo di scoprire in anticipo quando PlayStation 5 tornerà in vendita da GameStopZing ma vi consentirà anche di ottenere una serie di vantaggi esclusivi tra cui ulteriori sconti su giochi e accessori di seconda mano ed una extra valutazione sull'usato riportato in negozio.