PS5 da GameStopZing: online le nuove promozioni di gennaio sugli accessori

Vi abbiamo già segnalate le nuove offerte GameStopZing su PS4 e PS4 PRO ma tra le promozioni di gennaio c'è spazio anche per sconti dedicati agli accessori PlayStation 5, la nuova e ricercatissima console Sony.

La prima offerta riguarda il bundle DualSense con un mese di abbonamento PS Plus a 70.98 euro, disponibile anche il pacchetto Telecamera HD con contenuto digitale a 59.98 euro a scelta tra PlayStation Network Card 10€ o un mese di abbonamento a Spotify o DAZN. Da segnalare anche l'offerta sul DualShock 4 con Thumbgrips e PSN Card da 5 euro a 70.98€.

Restano valide le promozioni sulle console Sony: PS4 PRO 1 TB costa 399.98 euro con Tom Clancy's Rainbow Six Siege e una PSN Card del valore di 5 euro in omaggio mentre se volete spendere meno potete optare per PS4 Slim 500 GB a 279.98 euro, disponibile anche nella configurazione in bundle con il DLC Fortnite Neo Versa.

Per quanto riguarda invece la situazione legata alla disponibilità di PlayStation 5, GameStopZing fa sapere che "Saranno disponibili nuove console PS5. GameStopZing le utilizzerà per soddisfare i consumatori che hanno già effettuato il preorder facendoli avanzare nella lista d’attesa. Questi consumatori saranno contattati individualmente. Al momento non è possibile effettuare nuovi preorder né online né nei negozi."