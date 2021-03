PS5: GameStopZing promette l'arrivo di nuove scorte a breve

Alle 15.30 di lunedì 1 marzo a sorpresa GameStopZing Italia ha aperto la vendita online di PS5: sono bastati pochi click ed i più veloci si sono aggiudicati la console, andata sold out quasi subito visto il numero limitato di pezzi e l’incredibile richiesta.

Due le opzioni disponibili: PlayStation 5 Standard a 499.98 euro oppure in versione bundle a 724.98 euro: quest’ultima comprendeva la console, il secondo controller Wireless DualSense, 2 giochi (Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Soul) ed un Funko Pop.

Un’attesa al cardiopalma ha coinvolto tutti i clienti che, direttamente dal link della newsletter sono stati dirottati in una waiting room, dalla quale, dopo aver atteso il proprio turno, si poteva poi accedere all’acquisto. Non un bug del sito, come immaginato da qualcuno, ma un’attesa necessaria per veicolare il traffico del sito web e dare l’accesso alla vendita in ordine di arrivo ai clienti.

GameStopZing ha inoltre annunciato un nuovo clickday, per scoprire la data vi basterà essere iscritti alla newsletter GSZ: l'invito è quindi quello di iscriversi, per chi non lo ha ancora fatto, al programma GSZ+ in negozio oppure online ed autorizzare la ricezione delle comunicazioni commerciali da parte di GameStopZing, oltre ad essere i più veloci.

GameStopZing ha inoltre annunciato che tutte le prenotazioni delle console in versione standard sono state evase regolarmente. Mancano all’appello alcune versioni digitali ma questa versione è attualmente ancora non disponibile sul mercato. Una seconda comunicazione arrivata a tutti i clienti che si sono aggiudicati la console riguarda la ricezione a casa del proprio ordine. Da GameStopZing la raccomandazione importante per tutti i clienti, considerato il contenuto preziosissimo del proprio ordine è quello di verificare con scrupolo il proprio pacco, accertandosi che non vi siano evidenti segni di manomissione. La scelta consigliata è quella di firmare con riserva la consegna, così da poter ricevere, in caso di accertata manomissione, tutta l’assistenza necessaria attraverso il Servizio Clienti GSZ.

In attesa del prossimo clickday ricordatevi diiscrivervi al programma fedeltà GSZ+, aggiornare i propri consensi marketing alla ricezione delle comunicazioni commerciali ed aver gli occhi puntati sulla casella di posta elettronica. Le nuove scorte di PS5 saranno prestissimo online.