PS5 da GameStopZing: quando arriveranno nuove scorte in Italia?

GameStop USA ha confermato l'arrivo di nuove scorte PS5 e Xbox Series X/S negli Stati Uniti per la giornata di oggi (giovedì 21 gennaio)... e per quanto riguarda l'Italia? Nessuna comunicazione è arrivata al momento da parte della divisione italiana di GameStopZing.

Sulla pagina PlayStation del sito di GameStopZing campeggia ormai da settimane questo avviso, senza alcuna sostanziale modifica nel corso del tempo: "Aggiornamento PS5: Saranno disponibili nuove console PS5. GameStopZing le utilizzerà per soddisfare i consumatori che hanno già effettuato il preorder facendoli avanzare nella lista d’attesa. Questi consumatori saranno contattati individualmente. Al momento non è possibile effettuare nuovi preorder né online né nei negozi."

Il nostro consiglio è quello di tenere d'occhio il sito del rivenditore ed i canali ufficiali GSZ su Facebook, Twitter e Instagram, come abbiamo visto nelle scorse settimane in questi casi la situazione può evolversi rapidamente anche nel giro di pochissime ore. Nel momento in cui scriviamo non abbiamo purtroppo novità ma le cose potrebbero cambiare a breve, questa la speranza anche se bisogna ricordare che l'arrivo di nuove scorte nei negozi USA non implica di fatto una distribuzione a stretto giro anche in Europa.

In ogni caso la situazione è in continua evoluzione, dunque non disperate e continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.