PS5 e il gaming secondo Jim Ryan: il futuro sognato da Sony raccontato in video!

Di recente, l'Amministratore Delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha avuto modo di raccontarsi in una ricca intervista, che ha portato con sé molteplici riflessioni sul futuro del gaming.

Una passione che, secondo il dirigente SIE, è divenuta sempre più popolare. Un trend destinato a conservarsi anche nel corso del prossimo futuro, in una visione che rende Jim Ryan particolarmente ottimista su quello che potrà essere il percorso di affermazione di PlayStation 5.



Dalla crescita dei PlayStation Studios, che hanno di recente ufficializzato l'ingresso in famiglia di Bluepoint Games, agli incoraggianti risultati commerciali raggiunti dalla next gen, senza dimenticare la crescita della line-up di PS5, sono molti i punti toccati dall'Amministratore Delegato nel corso dell'intervista concessa alle pagine di Games Industry. L'obiettivo sul lungo periodo? Uno scenario in cui i videogiochi possano competere con musica e cinema, forme di intrattenimento in grado di coinvolgere centinaia di milioni di persone.

Per tutti i dettagli sui passaggi più interessanti condivisi da Jim Ryan nel corso della sua ultima intervista, la Redazione ha confezionato un ricco video dedicato. Come ormai da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Non ci resta che augurarvi una buona visione!