PS5 sarà la generazione con più esclusive: nuove acquisizioni possibili, per Jim Ryan

Il lancio della console di nuova generazione a firma Sony è stato accompagnato dall'atteso rifacimento di Demon's Souls, disponibile in esclusiva su PlayStation 5.

Ebbene, stando alle parole di Jim Ryan, Presidente e CEO di Soni Interactive Entertainment, questo sarà solamente il primo passo di un processo che porterà PS5 a qualificarsi come la generazione PlayStation con più esclusive di sempre. La promessa è stata condivisa dal dirigente Sony nel corso di una recente intervista concessa al portale giapponese Nikkei. "Abbiamo continuato a investire silenziosamente ma con costanza in giochi di grande qualità per PlayStation. - ha affermato Jim Ryan - E ci assicureremo che la generazione di PlayStation 5 abbia più software esclusivi di quanto mai visto in precedenza. Ci siamo impegnati in fusioni e acquisizioni diverse volte in passato, come con Insomniac Games. Non escludiamo questa ipotesi per il futuro".



La dichiarazione di Jim Ryan giunge a breve distanza dall'arrivo di Returnal sul mercato, con il titolo Housemarque che si appresta ad approdare in esclusiva proprio su PlayStation 5. All'orizzonte si staglia inoltre il sequel di Horizon: Zero Dawn, anche se Horizon: Forbidden West è ancora privo di una data di uscita. Si attendono inoltre aggioarnamenti sul futuro di Kratos e Atreus, con God of War 2 che arriverà 'quando è pronto'.