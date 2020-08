PS5 e Ghostwire Tokyo: il team sorpreso da DualSense e Audio 3D

Con le console di prossima generazione in arrivo entro la fine del 2020, sono molti gli sviluppatori che hanno già confermato di essere pronti a sfruttarne le caratteristiche peculiari.

Sul fronte della futura ammiraglia Sony, ad esempio, diverse software house si sono dichiarate particolarmente incuriosite dalle possibilità offerte dalle feature del pad PS5. Tra questi troviamo ad esempio Ember Lab, che ha già confermato il fatto che Kena: Bridge of Spirits sfrutterà il DualSense per dar vita al suo action adventure. Al coro si unisce ora il team Bethesda capitanato da Shinji Mikami, attualmente al lavoro su Ghostwire Tokyo.

A margine della QuakeCon, il Director Kenji Kimura ha infatti offerto alcune brevi considerazioni in merito. "È necessario provarlo con mano - ha esordito - perché è molto difficile da spiegare, ma il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense offrono sensazioni così buone che ci hanno sorpreso. Abbiamo potuto vivere e sperimentare attacchi e diverse azioni come mai prima d'ora". Parole di apprezzamento sono state inoltre indirizzate all'Audio 3D di PlayStation 5, che, afferma Kimura, consente di sentirsi letteralmente immersi nella Tokyo di Ghostwire. Nel gioco saranno implementati effetti audio legati non solo all'ambiente urbano, ma anche al mondo sovrannaturale. Questi ultimi aiuteranno il giocatore nell'esplorazione della città e nella risoluzione di alcuni misteri.



Ancora piuttosto misterioso, il titolo firmato Shinji Mikami si è mostrato l'ultima volta in occasione dell'evento Sony di giugno, che ha visto la pubblicazione di un nuovo trailer di Ghostwire Tokyo.