PS5 e Giappone: meno attenzione da parte di Sony? Parla Platinum Games

Con il complesso lancio di PlayStation 5, caratterizzato in tutto il mondo da una significativa difficoltà nella reperibilità della console di nuova generazione, diversi osservatori hanno commentato le azioni di Sony.

Il particolare, si sono di recente susseguite teorie e interpretazioni legate ad una teorica minor attenzione di Sony PlayStation al mercato giapponese. Sul tema, si sono di recente espressi anche Hideki Kamiya e Atsushi Inaba, volti storici del team di Platinum Games, attualmente al lavoro su molteplici progetti, tra Bayonetta 3, Babylon's Fall e non solo. Interrogati in merito da parte della redazione di VGC, i due hanno offerto un'interessante visione.

"[...] il semplice fatto che PlayStation sia giapponese non implica che dovrebbe concentrarsi sul mercato giapponese. - ha dichiarato Inaba - Non la vedo così. Al contempo, non credo nemmeno che ora sia americana: credo che sia internazionale e che non appartenga in verità a nessun Paese. Queste sono le mie impressioni da sviluppatore. Tuttavia, da utente, capisco che se dovessimo iniziare a vedere priorità di distribuzione per gli USA rispetto al Giappone, allora sono certo che questo sarebbe frustante". Da parte sua, Kamiya ha invece rievocato la questione della modifica al set up dei tasti del controller operata con PS5. Contrariamente a quanto visto da decenni nel Sol Levante, Sony ha infatti deciso di assegnare le funzioni di conferma al tasto X, anziché, come da tradizione, al tasto O. "Non si tratta di una situazione Giappone vs USA, ma più di una questione tra una 'Cultura A' e una 'Cultura B'. - ha affermato Kamiya - Ne è stata privilegiata una rispetto ad un'altra, ma non credo che questo significhi che il Giappone stia per allontanarsi, non lo penso. Non vedo assolutamente una fuga di Sony dal mercato nipponico".