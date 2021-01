PS5: in Giappone continuano le lotterie per l'acquisto, vita difficile per gli scalper

Gli scalper sembrano avere vita facile in Occidente e nel Regno Unito c'è ha ammesso di aver utilizzato un trucco per acquistare PS5 prima della reale disponibilità, in Giappone però la situazione sembra essere leggermente diversa, grazie all'ormai noto sistema di lotterie.

Le raffle sono piuttosto popolari anche da noi e vengono utilizzate in particolare durante il lancio di prodotti molto ambiti come sneakers particolarmente ricercate o orologi di lusso prodotti in tiratura limitata, non sono invece particolarmente diffuse nel commercio dell'elettronica di consumo.

In Giappone data la scarsità di console disponibili i principali retailer stanno continuando a vendere PS5 solo tramite lotteria, gli interessati dovranno quindi fornire i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e una copia di un documento di identità) e mettersi in coda, sperando di essere tra i fortunati estratti per l'acquisto della console.

Un metodo certamente poco pratico ma che sembra funzionare bene come deterrente per scalper, bagarini e affaristi pronti a tutto pur di accaparrarsi una console da rivendere subito a prezzo maggiorato. Questa soluzione viene adottata con regolarità dai più grandi negozi giapponesi e l'idea degli analisti è che il sistema possa trovare terreno fertile ancora a lungo, anche quando la distribuzione di PS5 diventerà più regolare, così da evitare il volatilizzarsi di intere scorte in pochi minuti.