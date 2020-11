PS5, Giappone in disparte e focus sugli USA: report di Bloomberg, ma Sony smentisce

Siamo ormai ufficialmente alla vigilia del debutto delle console di prossima generazione, eppure le indiscrezioni su quelle che sono le strategie dei grandi competitor non accennano a diminuire.

In particolare, dalla redazione di Bloomberg, il giornalista videoludico Takahashi Mochizuki ha pubblicato una corposa analisi legata all'atteggiamento dei vertici Xbox e PlayStation nei confronti del mercato nipponico. Secondo le fonti di quest'ultimo, Microsoft starebbe cercando di acquisire team giapponesi per ampliare gli Xbox Games Studios. Parallelamente, Mochizuki riferisce di un presunto calo di centralità del mercato del Sol Levante nella politica di Sony.



Citando dipendenti del colosso videoludico che hanno voluto restare anonimi, le ragioni sarebbero da identificarsi in una performance giudicata insoddisfacente per PlayStation 4 in Giappone. Secondo dati di Famitsu, evidenzia Mochizuki, PS4 avrebbe venduto nel Paese circa 10 milioni di unità, con esiti inferiori rispetto a quelli conseguiti da PlayStation 3. Parallelamente, l'importanza del mercato USA sarebbe cresciuta in maniera notevole, con una figura senior della sede Sony in California - anonimo anche in questo caso - che riferisce di frustrazione negli USA per i risultati del mercato giapponese. Dipendenti di Sony Japan affermano che la sede giapponese è stata messa in secondo piano in merito al lancio di PS5, in attesa di istruzioni dalla California.



I vertici Sony hanno tuttavia smentito tali affermazioni, con la portavoce Natsumi Atarashi che ha negato che la Compagnia stia riducendo la propria attenzione nei confronti del Giappone. Al contrario, si è evidenziato, PS5 arriverà prima in Giappone che in altri Paesi, con "il mercato domestico che resta di assoluta importanza".