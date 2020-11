PS5: in Giappone spopola la versione Standard, in pochi preferiscono la Digital

Nel corso delle ultime ore sono spuntati in rete i primi dati di vendita di PlayStation 5 e Xbox Series X|S in Giappone, dai quali è emerso anche un dettaglio molto importante sulle preferenze dei videogiocatori orientali.

Stando infatti ai dati disponibili e secondo il popolare analista ed insider Daniel Ahmad, conosciuto come ZhugeEX su Twitter, l'88% delle PlayStation 5 vendute in Giappone sono Standard Edition, ovvero quelle con un prezzo più alto a causa della presenza di un lettore ottico: questo significa che circa un utente su dieci ha optato per la Digital Edition. Sembra quindi che i videogiocatori giapponesi siano ancora molto legati al supporto fisico ed è inoltre probabile che questa particolare scelta sia stata dettata dalla presenza di numerosi titoli PlayStation 4 su disco presenti nella loro collezione e che, grazie alla retrocompatibilità, possono essere giocati anche sulla console di nuova generazione. Purtroppo non sappiamo ancora quali siano le proporzioni in America e negli altri paesi nei quali è già possibile acquistare una console Sony, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni ne sapremo di più.

