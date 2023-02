PS5 giganti, non solo Roma: anche Dubai invasa dalla console Sony

Per festeggiare il nuovo e massiccio drop di PlayStation 5 nei negozi di tutto il mondo, Sony ha ideato una simpatica campagna promozionale, con la quale ha portato la console nelle piazze dei quattro angoli del globo.

In Italia, ad esempio, una colossale installazione dedicata a PlayStation 5 ha invaso il centro di Roma, trovando spazio in Largo dei Lombardi. L'iniziativa è stata affiancata dal lancio di una simpatica campagna promozionale, che ha visto Sony pubblicare brevi video in stile TG, con i quali inviati sul posto annunciavano l'approdo massiccio di PS5 sugli scaffali dei principali negozi fisici e digitali.

Ma non solo Italia, e non solo Europa: tra le località pacificamente invase dall'hardware, troviamo anche Dubai. Il team di PlayStation Arabia ha infatti portato la colossale installazione, alta più di cinque metri, nel centro della città mediorientale. Come intuibile dal breve video proposto in calce, l'avvistamento ha destato notevole sorpresa tra i cittadini dell'emirato, incuriositi dai giochi di luce scatenati dall'enorme PlayStation 5.



Con questa divertente iniziativa, Sony sembra inaugurare una nuova stagione per la distribuzione dell'hardware. Dopo una lunga crisi di scorte, PS5 è tornata nei negozi in pianta stabile, finalmente semplice da reperire al prezzo di listino fissato dal produttore.