PS5: si può giocare online con i giocatori su PlayStation 4?

Con l’uscita sul mercato di PlayStation 5 lo scorso 19 novembre, l’attesissima transizione da quella che è ormai la vecchia generazione di console verso la nuova è finalmente iniziata. A causa dell’enorme numero di richieste di console, tuttavia, solo una piccola percentuale di utenti PS4 hanno potuto effettuare il passaggio a PS5.

È quindi molto probabile che gran parte dei giocatori che sono riusciti ad ottenere una console di nuova generazione della casa nipponica abbiano ancora amici che utilizzano Playstation 4, e desiderino quindi giocare insieme a loro in modalità multigiocatore online ai propri videogiochi preferiti. Vediamo quindi se è possibile effettuare questo tipo di operazione.

In effetti, la risposta a questa domanda è affermativa: gli utenti PlayStation 5 possono giocare online con i possessori di PlayStation 4, ma questa non è una regola che vale in maniera automatica per qualunque prodotto presente sul mercato. Al contrario, questa possibilità cambia da un titolo all’altro, e dev’essere implementata direttamente dagli sviluppatori del gioco: di conseguenza, non è sempre possibile giocare in modalità Cross-Play tra Playstation 4 e Playstation 5.

Nonostante la cronica carenza di scorte, che perdura ormai fin da prima del giorno del lancio, si rincorrono le voci dell'arrivo di nuove unità di Playstation 5 disponibili per l'acquisto sul mercato europeo.